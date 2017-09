E Méindeg den Owend huet d'Lëtzebuerger Vëlosfederatioun de Kader fir d'Weltmeeschterschaft zu Bergen bekannt ginn. De Grand-Duché ass an de verschiddene Coursse mat 14 Coureure vertrueden.Bei der Elite geet de Bob Jungels esouwuel am Zäitfueren, wéi och an der Course en Ligne un den Depart. De Jempy Drucker an den Alex Kirsch konzentréiere sech just op d'Course en Ligne. De Ben Gastauer, deen no enger laanger Saison an zwee groussen Tier d'WM net wëllt fueren, huet sech bereet erkläert, dass wann hie gebraucht gëtt, hie wäert asprangen. De Laurent Didier steet och als Ersatzfuerer prett.Bei den Dammen ass keng Lëtzebuergerin am Zäitfueren um Depart, dofir trieden der awer 4 an der Stroossecourse un. Et sinn dat d'Christine Majerus, d'Chantal Hoffmann, d'Elise Maes an d'Claire Faber.Bei den Espoire starten de Kevin Geniets an den Tom Wirtgen beim Contre-la-montre an an der Course en Ligne, wou se och nach Ënnerstëtzung vum Pit Leyder kréien.Bei de Juniore sinn de Ken Conter, de Misch Leyder an den Arthur Kluckers, deen och am Zäitfuere start, mat vun der Partie. A bei de Juniorinne gouf d'Anne-Sophie Harsch vun der FSCL selektionéiert.

Circuiten

Gefuer ginn déi verschidde Coursse ronderëm Bergen an an der Stad selwer.D'Zäitfuere vun den Hären huet eng Nouveautéit mat dran. D'Arrivée ass nämlech an engem Bierg. Fir d'Éischt geet et hei iwwert de 16,1 km laange Parcours duerch den Zentrum vu Bergen. Op der zweeter Ronn geet et no dräi Véierel a Richtung Mount Floyen, en 3,4 km laangen an duerchschnëttlech 9,1 Prozent géie Bierg.Fir de Rescht ginn et verschidde Circuiten op deene gefuer gëtt. Dës sinn technesch usprochsvoll, hunn eng Partie Kéieren, séier Descenten, Hiwwelen a Pawee.

Den Zäitplang vun der WM

12.05 Auer Equippenzäitfuere Dammen (42,5 km)14.15 Auer Equippenzäitfueren Hären (42,5 km)10.35 Auer Zäitfueren Juniorinnen (16,1 km)13.05 Auer: Zäitfueren Espoiren (37,2 km)11.35 Auer: Zäitfueren Junioren (21,1 km)15.55 Auer: Zäitfueren Dammen (21,1 km)13.05 Auer: Zäitfueren Hären (31 km)10.05 Auer: Stroossecourse Juniorinnen (76,4 km)13.15 Auer: Stroossecourse Espoiren (191 km)9.30 Auer: Stroossecourse Junioren (135,5 km)13.15 Auer: Stroossecourse Dammen (152,8 km)10.05 Auer: Stroossecourse Hären (276,5 km)