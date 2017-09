Cyclissem-WM: Bob Jungels mat Quick-Step ouni Medail (17.09.2017) Op der WM am Cyclissem zu Bergen huet de Bob Jungels am Equippenzäitfueren de Podium verpasst. Christine Majerus gewënnt Sëlwer mat Boels Dolmans

Bei der 1. Tëschenzäit no 10 Kilometer loung Sky mat enger Avance vun 1 Sekonn op Quick-Step Floors a Féierung. Op der 3. Plaz loung BMC op 9,7 Sekonnen.Bei der 2. Tëschenzäit bei 31 Kilometer huet BMC d'Féierung iwwerholl. Op der zweeter Plaz loung Sunweb mat 3 Sekonne Réckstand, dat viru Sky mat 8 Sekonnen a Quick-Step Floors op 16 Sekonnen.Och bei 38 Kilometer loung nach ëmmer BMC a Féierung. Si haten eng Avance vu 4 Sekonnen op Sunweb. Sky lounge mat engem Réckstand vun 13 Sekonnen op der 3. Plaz a Quick-Step Floors mam Bob Jungels haten als 4. e Retard vun 25 Sekonnen.Op de leschte Kilometer war Sunweb awer méi séier ewéi BMC a konnt sech de Weltmeeschtertitel sécheren. Sëlwer ass fir BMC a Bronze fir Sky. De Bob Jungels kënnt mat Quick-Step Floors net iwwert déi 4. Plaz eraus.

1. Team Sunweb - 47:50.42

2. BMC Racing Team - 47:58.71

3. Team Sky - 48:12.77

4. Quick-Step Floors - 48:25.62

5. Orica-Scott - 48:53.63

6. Movistar Team - 49:09.65

7. Team LottoNL-Jumbo - 49:10.00

8. CCC Sprandi Polkowice - 49:34.47

9. Katusha-Alpecin - 49:36.00

10. Bora-Hansgrohe - 49:45.52

Christine Majerus wënnt mat Boels Dolmans Sëlwer

© afp

D'Christine Majerus ass mat hirer Equipe Boels Dolmans als Titelverdeedegerin an d'Course gaangen. 9 Equippen hunn dat 42,5 Kilometer laangt Zäitfueren an Ugrëff geholl. De Parcours war ganz hiwweleg an no 30 Kilometer huet eng Montée vun 3 Kilometer mat duerchschnëttlech 6 % op d'Cyclistinne gewaart.Bei der éischter Tëschenzäit no ronn 10 Kilometer hat Boels Dolmans e Retard vun 4,7 Sekonnen op Cervelo. Op der 3. Plaz louch Canyon SRAM op ronn 5 Sekonnen.Bei 31 Kilometer war déi zweet Tëschenzäit. Op der 1. Plaz louch Boels Dolmans mat enger Avance vun 12 Sekonnen op Cervelo. Do hannen dru koumen Sunweb op 15 Sekonnen an Canyon SRAM Racing op 19 Sekonnen.Tëschenzäit bei 38 Kilometer: Do hat op eemol Sunweb d'Nues vir, ganz knapp viru Boels Dolmans, ma d'Equipe vum Christine Majerus krut déi puer Sekonnen net méi gutt gemaach, am Géigendeel, deen Ecart ass op de leschte Kilometeren nach gewuess an um Enn ass et fir d'Titelverdeedegerinne déi zweet Plaz, ronn 12,5 Sekonnen hanner Sunweb, déi am Fong net zum enke Favorittekrees gehéiert hunn ...

1. Sunweb (NED), les 42,5 km en 55:41.

(moyenne: 45,795 km/h)

2. Boels-Dolmans (NED) à 12.

3. Cervelo (GER) 28.

4. Canyon (GER) 1:04.

5. Virtu (DEN) 2:51.

6. FDJ Nouvelle-Aquitaine (FRA) 3:23.

7. BTC Ljubljana (SLO) 3:46.

8. BePink (ITA) 4:07.

9. Hitec (NOR) 4:58.