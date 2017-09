De Britt Mark Beaumont huet et an ënner 79 Deeg gepackt déi 29'000 Kilometer ronderëm d'Welt mam Vëlo ze fueren.

De briteschen Extremsportler ass e Méindeg zu Paräis ukomm, empfaange vu senger Fra an sengen zwee klenge Meedercher.Hien hat sech vill virgeholl, an 80 Deeg wollt en et ronderëm d'Welt packen. Dat ass ëm also gelongen, a manner wéi 79 Deeg.

29'000 Kilometer huet de Mark Beaumont hannert sech bruecht, 385 an der Moyenne den Dag.

„Ech mengen net, datt ech esou eppes nach eng Kéier maachen“, sot de Schott no sengem Exploit. Et wären déi längst 2,5 Méint vu sengem Liewe gewiescht.

Den aktuell Rekord louch bei 123 Wochen.