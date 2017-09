Um Bord vun der Weltmeeschterschaft am Cyclissem an Norwegen huet d'UCI decidéiert d'Unzuel u Coureure bei Courssen ze reduzéieren.

© pressphoto (Archiv)

Bei all de Vëloscourssen, déi am UCI Kalenner stinn, ass d'Gréisst vum Peloton vun 2018 un op 176 Coureure begrenzt. Bei de groussen Tier, wéi dem Tour de France, dem Giro d'Italia an der Vuelta Espana däerfen d'Equippen nëmmen nach 8 anstatt 9 Coureure selektionéieren. Bei all den anere Courssen, wéi de Klassiker oder och dem Tour de Luxembourg, däerfe pro Equipe 7 Coureure starten.Bei den Dammen däerfe bei de Courssen, déi zur Women's WorldTour gehéieren, pro Equipe 6 (1-Dag-Coursen) respektiv 7 (Etappecourssen) Cyclistinne starten.Duerch dës Verännerunge soll d'Sécherheet fir d'Vëlosfuerer verbessert ginn an d'Coursse sollen och nees méi spannend gi fir d'Spectateuren.