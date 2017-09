© Screenshot

Fir eng Weltmeeschterschaft war d'Zäitfueren zu Bergen mat 31 Kilometer bei den Häre relativ kuerz. Ma och wann d'Streck kuerz war, war de Schwieregkeetsgrad ëmsou méi héich. De Circuit vum Contre-la-montre war ganz hiwweleg an zum Schluss huet e Bierg erop op d'Arrivée op d'Coureure gewaart. 3,5 Kilometer mat enger Moyenne vun 9 Prozent. Vill Coureuren hunn um Fouss vun der Montée vun der Geleeënheet profitéiert, fir vun hirem Zäitfuervëlo op de Stroossevëlo ze wiesselen.No 11,5 Kilometer konnt den Tom Dumoulin eng nei Beschtzäit setzen. Den Hollänner hat eng Avance vun 10 Sekonnen op den Australier Rohan Dennis. De Chris Froome war dee Moment den 10. op knapp 24 Sekonnen. De Lëtzebuerger hat als 20. e Réckstand vun 39 Sekonnen.Schlecht fir déi lescht Coureuren, déi op d'Stréck geschéckt gi sinn, war dass et ugefaangen huet mat Reenen. No 16 Kilometer loung den Tom Dumoulin weider un der Spëtzt. Den Hollänner hat nach ëmmer eng Avance vun knapp 10 Sekonnen op de Rohan Dennis an huet sech vum Reen net stéiere gelooss. De Chris Froome huet Zäit verluer an hat als 10. e Retard vun 34 Sekonnen. De Bob Jungels war weiderhin den 20. op 47 Sekonnen. De Weltmeeschter vun 2016, den däitschen Tony Martin, loung deen Ament op der 6. Plaz op 25 Sekonnen.Bei der 4. Tëschenzäit war et weider den Tom Dumoulin dee kloer un der Spëtzt loung. De Gewënner vum Giro hat eng Avance vun 32 Sekonnen op den Zweeten den Tony Martin. De Chris Froome konnt sech op déi 7. Plaz verbesseren, dat mat engem Retard vun 41 Sekonnen. De Bob Jungels huet vis-à-vis vum Leader weider Zäit verluer. Hie loung op der 19. Plaz op 1 Minutt an 3 Sekonnen.Bei der leschter Tëschenzäit um Fouss vum Bierg huet weider alles no enger Victoire vum Tom Dumoulin ausgesinn. Den Hollänner hat eng Avance vun 40 Sekonnen op den Vasil Kiryienka a Féierung. Den Tony Martin ass zeréckgefall a war de 6. op 50 Sekonnen. De Chris Froome war de 7. op 51 Sekonnen. De Bob Jungels loung weider op der 19. Plaz op 1 Minutt an 21 Sekonnen.Déi definitiv Decisiounen ëm d'Medaile sinn um Enn am Bierg gefall. Hei huet den Tom Dumoulin net no gelooss a kann um Enn ganz kloer d'Goldmedail gewannen. De Primoz Roglic ass an der Montée och ganz staark gefuer a ka sech um Enn d'Sëlwermedail sécheren. Fir de Chris Froome gëtt et nach Bronz. Den Tony Martin huet wéi erwaart am Bierg vill Zäit verluer a gëtt um Enn den 9. Fir de Bob Jungels ass eng gutt 11. Plaz erausgesprongen.Bei den Dammen hat sech um Dënschdeg d'Hollännerin Annemiek Van Vleuten d'Goldmedail geséchert. Sëlwer a Bronz ware fir d'Hollännerin Anna van der Breggen an d'Australierin Katrin Garfoot.Bis ewell konnten d'Lëtzebuerger bei der WM zu Bergen a Norwegen iwwerzeegen. D'Christine Majerus konnt mat hirer Equipe Boels Dolmans am Equippenzäitfuere Sëlwer gewannen. De Bob Jungels ass mat Quick-Step Floors de 4. ginn. Bei den Espoiren huet den Tom Wirtgen eng Medail nëmmen ëm eng 1 Sekonn verpasst a gëtt um Enn den excellente 4. Bei de Juniorinnen ass d'Anne-Sophie Harsch op déi gutt 12. Plaz gefuer.