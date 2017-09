Am Cyclissem sinn haut op der Weltmeeschterschaft zu Bergen a Norwegen zwou Courssen.



D'Juniore Ken Conter, Athur Kluckers a Misch Leyder ginn um 9.30 Auer op déi 134 km laang Streck vun den U19 geschéckt, wou et fir si virun allem drëms, geet Erfarung ze sammelen.



E Samschdeg de Mëtteg um 13.15 Auer ass et dann den Depart vun der Course vun den Dammen, wou mam Christine Majerus, dem Elise Maes, dem Chantal Hoffmann an dem Claire Faber 4 Lëtzebuergerinne mat derbäi sinn.



Bei den Espoiren ass de Kevin Geniets e Freideg den 31. ginn, mat engem Retard vu just 3 Sekonnen op den neie franséische Weltmeeschter Benoit Cosnefroy. Den Tom Wirtgen gouf den 61. op iwwer 2 Minutten an de Pit Leyder den 106. op iwwer 11 Minutten.



D'Anne-Sophie Harsch bei de Juniorinnen huet e Freideg nom Zäitfueren och an der Course en Ligne eng ganz staark Leeschtung gewisen. D'Lëtzebuergerin konnt bis zum Schluss vun der 76 Kilometer laanger Course mat deene stäerkste Cyclistinne mathalen a kënnt um Enn op déi gutt 9. Plaz.



E Sonndeg dann ass et d’Course vun der Eilte bei den Hären, wou mat Jungels, Drucker a Kirsch 3 Lëtzebuerger mat derbäi sinn.



RTL iwwerdréit dës Course e Sonndeg de Mëtteg vu 15 Auer u live op RTL Télé Lëtzebuerg an op RTL.lu. Et kommentéieren: Tom Flammang a Kim Kirchen.