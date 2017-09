© pressphoto

4 Lëtzebuergerinne waren un den Depart gaangen. Et war eng séier an hektesch Course. Eng éischt Attack koum fréi vum Sara Penton. Allerdéngs sollt si séier nees ageholl ginn an et hu sech ëmmer nees nei Gruppe forméiert. Den héijen Tempo huet och dofir gesuergt, dass de Peloton ëmmer méi kleng ginn ass. Och d'Lëtzebuerger Dammen hunn dorënner gelidden, esou dass d'Christine Majerus als eenzeg Lëtzebuergerin d'Ligne d'Arrivée erreecht huet.D'Hollännerinnen, déi eng ganz staark Equipe hunn. hu probéiert ee Spëtzegrupp ze forméieren. 40 Kilometer virun der Arrivée war de Peloton erëm beieneen. Hei waren nach ronn 80 Cyclistinnen derbäi.Kuerz virum Schluss konnt sech ee Grupp mat e puer vun de Favoritinnen ofsetzen. Mat dobäi waren ënnert anerem d'Van der Breggen, d'Van Vleuten an och d'Niewiadoma. Awer och d'Chantal Blaak war an dem Grupp. D'Hollännerin konnt sech ronn 8 Kilometer virun der Arrivée vun hire Begleederinnen ofsetzen. D'Teamkollegin vum Christine Majerus bei Boels Dolmans konnt net méi ageholl ginn a gëtt domat Weltmeeschterin. Sëlwer gouf am Sprint vum Peloton ausgemaach an dës Medail war fir d'Garfoot virum Dideriksen. D'Christine Majerus kënnt op déi excellent 6. Plaz.