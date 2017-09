© afp

Um Depart ware mam Jempy Drucker, Alex Kirsch a Bob Jungels dräi Lëtzebuerger um Depart. Ewéi üblech bei der Weltmeeschterschaft wëll natierlech jidderee gewannen an esou koum et iwwer déi ganz Course nees zu villen Attacken. Allerdéngs war de Peloton virum leschten Tour nees beieneen.De Peloton ass iwwer déi ganz Course relativ séier gefuer, esou dass et fir d'Spëtzeleit natierlech ëmmer immens schwéier war sech un der Spëtzt ze halen. Am leschten Tour hate sech nees zwee Coureuren ofgesat awer och si konnten 13 Kilometer virun der Arrivée nees agefaange ginn. Doropshi koum eng Attack vum Fransous Tony Gallopin, mee hie koum ni aus dem Siichtfeld vum Peloton eraus.Ma et goung monter weider mat den Attacken. De Julian Alaphilippe an den Gianni Moscon konnte sech ofsetzen. Doropshin huet de Peloton sech och gespléckt a kee vun de Lëtzebuerger konnt méi an de Kampf ëm d'Medailen agräifen. De Fransous konnt nach eng Kéier vum éischte grousse Grupp ageholl ginn. Et ass dunn zum Sprint aus dësem Grupp komm an do war et op een Neits de Peter Sagan, deen de Séierste war a sech de Weltmeeschtertitel séchere konnt. De Podium gëtt komplettéiert vum Norweger Alexander Kristoff a vum Michael Matthews.De Slowak ass deen éischte Coureur dem d'Konschtwierk dräi Weltmeeschtertitelen hannerteneen ze wanne fäerdeg bréngt.