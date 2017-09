© pressphoto (Archiv)

Och wann den Tom Wirtgen mat 21 Joer nach um Ufank vun senger Karriär steet, huet den Hueschterter scho vill Héichten an Déiften erlieft. D'WM zu Bergen war definitiv en Highlight. No 37 Kilometer géint Zäit hunn dem Wippi, ewéi den Tom Wirtgen vu Kollegen genannt gëtt, nëmmen 1,5 Sekonnen op Bronz gefeelt.Den Tom Wirtgen fiert a senger 3. Saison bei der Lëtzebuerger Kontinental-Equipp vu Leopard. Mee och bei verschiddene Profisequippen ass den Zäitfuerchampion e Begrëff. 2015 gouf den Tom Wirtgen an den Trainingsstage vun Etixx Quick-Step invitéiert. E Kontrakt krut de Lëtzebuerger awer nach net ugebueden. Dat maach och dru leien, dass den Tom Wirtgen am Mee 2016 beim GP Criquielion gefall war an iwwer 2 Méint keng Course konnt fueren. Seng Leeschtungen hunn natierlech dorënner gelidden.Op seng Famille ka sech den Tom Wirtgen ëmmer verloossen. Säi Brudder Luc fiert donieft mat him bei Leopard a war mat dofir responsabel, dass den Tom Wirtgen 2016 eng gutt a konstant Saison gefuer ass. Virun allem seng gutt Prestatioun am Skoda Tour de Luxembourg an seng excellent Resultater am CLM maachen erëm Hoffnung op eng Profiskarriär.Et gëtt sécher net einfach fir den Tom Wirtgen, fir de Sprong bei d'Profien ze packen. Mee de Leopard huet zu Bergen bei der WM gewisen, dass nach ëmmer mat him ze rechnen ass.