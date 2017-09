De Kevin Geniets war bei der Trophée des Champions an der Echappé vertrueden a gëtt um Enn no 186 Kilometer de gudden 3.

© Archiv pressphoto

Gewonne gouf d'Course vum Fransous Simon Guglielmi.Beim Omplop Eurometropool an der Belsch huet den André Greipel sech am Sprint no 177 Kilometer d'Victoire geséchert. Als beschte Lëtzebuerger klasséiert sech de Gaëtan Pons op der 113. Plaz, mat engem Réckstand vu 24 Sekonnen. Den Alex Kirsch gëtt den 128. op 42 Sekonnen.