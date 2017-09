Sport: Am meeschte gelies

Anne-Sophie Harsch: Grousst Talent am Lëtzebuerger Cyclissem (30.09.2017) D'Anne Sophe Harsch ass bei de Juniorinne schon an der Weltspëtz ukomm. Déi ongeweinlech Story vun der Premieresschülerin, erzielt vum Tom Flammang.

Chantal Hoffmann, d'Elise Maes a virun allem d'Christine Majerus hunn de Wee virginn. An hannendru steet eng 18 Joer jonk Cyclistin schonn an de Startlächer. D'Anne-Sophie Harsch ass bei de Juniorinne schonn an der Weltspëtz ukomm.