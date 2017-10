Am Februar 2015 haten déi 3 Staater Vereiner aus der Millebaach, Zéisseng an Dummeldeng ugefrot fir eng MTB Trainingspiste ze kréien, elo ass se opgaangen.

Sport: Am meeschte gelies

Neie Bike Park zu Zéisseng (05.10.2017) Am Februar 2015 haten déi 3 Staater Vereiner aus der Millebaach, Zéisseng an Dummeldeng ugefrot fir eng MTB Trainingspiste ze kréien, elo ass se opgaangen.

Ob deem nei amenagéierten Terrain hunn déi Jonk aus dem Zéissenger Vëlosveräin elo d'Méiglechkeet weider un hirer Technik ze feilen an et sollen doduerch weider Kanner a Jugendlecher hir Begeeschterung fir de Vëlosport entdecken.D'Kanner schéngen ob jiddefalls zefridde matt deem néien Challengen, dee sech hinne bidd.Fir d'Trainer ass e weidere wichtegen Aspekt, datt ee bei der aktueller Verkéierssituatioun net ëmmer matt deene Jonken ob der Strooss muss ënnerwee sinn.Déi verschidde Schwieregkeetsgraden erlaben et a sengem eegene Rhythmus ze progresséieren, weider interessant Infoen iwwer d'Piste fënnt een och um Internetsite vun der Staat Lëtzebuerg.