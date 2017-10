Sport: Am meeschte gelies

© pressphoto

Bei der Elite gouf et eng iwwerraschend Victoire vum Espoir Felix Schreiber. Hie wënnt virum Vincent Dias dos Santos an dem Victor Thoma.



Bei de Juniore gewënnt de Loïc Bettendorf. Um Podium stoungen nach de Jang Leyder an de Fransous Théo Thomas. Beschten Damme war d'Nathalie Lamborelle.

Bei den Debutants gouf et eng Victoire fir de Philippe Reuter, dat virum Mika Lamesch an dem Mats Wenzel. Bescht Débutante gëtt d'Marie Schreiber.