© afp

De Gewënner vun der leschter Editioun, de Fernando Gaviria sollt seng Victoire net widderhuele kënnen, dat well hie gefall war. Hie konnt sech nach eng Kéier zeréckkämpfen, ma 10 Kilometer viru Schluss an enger kuerzer Steigung gouf hien ofgehaangen.Net ofgehaangen an där Steigung gouf de Jempy Drucker. De Lëtzebuerger Coureur konnt sech nämlech zesumme mam Matteo Trentin an e puer anere Coureuren ofsetzen. Bei enger weiderer Tempoverschäerfung 7 Kilometer virun der Arrivée huet hien dunn den Trentin, den Terpstra an den Andersen missen zéie loossen.Dës dräi Coureure sollten net méi ageholl ginn, dat och well den Terpstra voll an d'Pedalle gedréckt huet fir de Matteo Trentin, dee sech am Sprint géint den Andersen duerchsetze konnt. Domat gëtt hie Successeur vu sengem Teamkolleg Fernando Gaviria.Am Verfolgergrupp war mam Jempy Drucker ee Lëtzebuerger dobäi. De Sprint aus dësem Grupp eraus wënnt den André Greipel, deen domat de 4. gëtt. De Jempy Drucker kënnt um Enn op déi 10. Plaz mat engem Retard vu 7 Sekonnen.

Déi bescht 10 am Iwwerbléck: