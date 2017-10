Sport: Am meeschte gelies

© Jacques Joseph

Bei de Juniore gewënnt de Nicolas Kess virum Cédric Pries an dem Jang Leyder. Beschten Damm war d'Nathalie Lamborelle.Bei den Debutant konnt sech de Belsch William Lecerf duerchsetzen. Um Podium stoungen nach den Alexandre Kess an de Mats Wenzel. Bei de Meedercher war d'Marie Schreiber am séiersten.