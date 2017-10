© Twitter / Le Tour de France

Viru ronn 4.000 Gäscht, drënner de Ben Gastauer, gouf de Parcours vum Tour de France 2018 virgestallt. Dësen ass eng Woch méi spéit, wéi dat déi lescht Joren de Fall war, well een net a Konkurrenz mat der Football-WM a Russland wëll geroden.De Grand-Départ ass de 4. Juli op der Île de Noirmoutier. Bleift ervirzehiewen, datt schonn op der 3. Etapp en Equippenzäitfueren iwwer 35 Kilometer um Programm steet, et gëtt och just een Eenzelzäitfueren op der zweetleschter Etapp, an datt een op der 9. Etapp vun Arras op Roubaix iwwer ganzer 15 Secteure op Pavé muss fueren.Op der 10. Etapp geet et dann eng éischte Kéier an d'Bierger, zwee Deeg dono geet et d'Alpe d'Huez erop.D'Kinneksetape gëtt op der 17. Etapp an de Pyrenäe gefuer, wou et 40 vu 65 Kilometer laang just biergop geet, ënner anerem op de Col de Portet.Déi längsten Etapp vun der Editioun ass schonn no enger Woch, wann et iwwer 231 Kilometer vu Fougères op Chartres geet.

Stage 1, July 7: Noirmoutier-en-l’Ile – Fontenay-le-Comte, 189km

Stage 2, July 8: Mouilleron-Saint-Germain – La Roche-sur-Yon, 183km

Stage 3, July 9: Cholet – Cholet (Equippenzäitfueren), 35km

Stage 4, July 10: La Baule – Sarzeau, 192km

Stage 5, July 11: Lorient – Quimper, 203km

Stage 6, July 12: Brest – Mûr de Bretagne Guerlédan, 181km

Stage 7, July 13: Fougères – Chartres, 231km

Stage 8, July 14: Dreux – Amiens Métropole, 181km

Stage 9, July 15: Arras Citadelle – Roubaix, 154km

Rest day, July 16: Annecy

Stage 10, July 17: Annecy – Le Grand Bornand, 159km

Stage 11, July 18: Albertville – La Rosière, 108km

Stage 12, July 19: Bourg-Saint-Maurice Les Arcs – Alpe d’Huez, 175km

Stage 13, July 20: Bourg d’Oisans – Valence, 169km

Stage 14, July 21: Saint-Paul-Trois-Châteaux – Mende, 187km

Stage 15, July 22: Millau – Carcassonne, 181km

Rest day, July 23: Carcassonne

Stage 16, July 24: Carcassonne – Bagnères-de-Luchon, 218km

Stage 17, July 25: Bagnères-de-Luchon – Saint-Lary-Soulan (Col de Portet), 65km

Stage 18, July 26: Trie-sur-Baïse – Pau, 172km

Stage 19, July 27: Lourdes – Laruns, 200km

Stage 20, July 28: Saint-Pée-sur-Nivelle – Espelette (Zäitfueren), 31km

Stage 21, July 29: Houilles – Paris Champs Elysées, 115km