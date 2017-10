Wéi dem Bob Jungels säin Team-Manager an engem Interview matgedeelt huet, geet de Bob Jungels fir Quick-Step mat an den Tour de France 2018, als Leader.

De Bob Jungels soll d’nächst Joer beim Tour de France un den Depart goen. Den Team-Manager vu senger Equipe Quick-Step Floors huet e Mëttwoch géintiwwer enger italienescher Cyclissem-Plattform confirméiert, dass ee fest mam Lëtzebuerger géif plangen, an dat och als Leader vun der Equipe. Seng gutt Performancen déi lescht 2 Joer iwwer beim Giro d’Italia hätte gewisen, dass hien iwwert e laangen Tour vun 3 Wochen ganz vir ka mathalen, gëtt de Patrick Lefèvre zitéiert.



Et wier fir de Jungels domadder no 2015, deemools nach bei Trek-Segafredo, den zweeten Tour de France a senger Carrière.