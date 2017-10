Jan Zatloukal

Start Debutanten © Lynn Kayser Start Debutanten © Lynn Kayser Alexandre Kess Marie Schreiber « ZréckWeider »

Bei den Debutanten hu sech den Tschech Jan Zatloukal an de Belsch William Lecerf eng enk Course geleescht. Um Enn konnt sech den Tschech am leschten Tour ofsetzen an d'Victoire feieren, dat mat enger Avance vu knapp 5 Sekonnen op de Belsch. Op déi drëtte Plaz fiert de Fransous Tom Paquet. Beschte Lëtzebuerger gëtt als 4. den Alexandre Kess vu Käl. 5. gëtt de Philippe Reuter aus dem Préizerdaul. Bei de Meedercher gewënnt d'Marie Schreiber aus dem Préizerdaul.D'Elite gëtt um 15 Auer op d'Streck geschéckt. Mat dobäi sinn aus Lëtzebuerger Siicht ënnert anerem de Vincent Dias Dos Santos an de Felix Schreiber. Si konnten dës Saison bis ewell jee zwou Victoirë feieren. Mat dobäi och de Lëtzebuerger Champion Scott Thiltges, de Lex Reichling an de Gusty Bausch.De grousse Favorit op d'Victoire ass de Corne van Kessel. De 27 Joer alen Hollänner ass 2017 bei der WM zu Bieles op déi 5. Plaz gefuer. Mat dobäi och de Belsch Daan Soete, dee staark anzeschätzen ass.De Circuit zu Conter huet eng Längt vun 2600 Meter.