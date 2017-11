D'Gemeng Munneref soll Bauhär vun enger neier Sportshal an enger neier Schwämm ginn. De Vëlodrom gëtt jo an d'Sportshal integréiert. Duerch dës Approche brauch d'Vëloswelt net ze waarden, bis de Projet vum Munnerefer Lycée Realitéit gëtt. Well de Vëlodrom en nationale Charakter huet, iwwerhëlt de Sportsministère 70% vun de Käschten. Duerch de regionale Charakter vun der Schwämm a vun der Sportshal ginn do 50% subventionéiert. Déi Sportinfrastrukturen, déi um nämmlechte Site si wéi den zukünftege Munnerefer Lycée, ginn natierlech och vun deene Schüler genotzt. D'Terraine fir dat Ganzt sinn an ëffentlecher Hand.

An deenen nächste Woche sollen déi politesch Responsabel aus der Thermalstad en Architekteconcours lancéieren. Et hofft een, am Fréijoer éischt Pläng kënnen ze presentéieren. Am Moment géif um Cahier de Charge geschafft ginn. D'Lëtzebuerger Vëlosfederatioun géif och hir Wënsch mat abrénge kënnen. Et dierf een deemno gespaant sinn, ob dat Ganzt en Donneschdeg den Owend och e Sujet um Gala am Kader vum 100. Anniversaire vun der Lëtzebuerger Vëlosfederatioun, ass.