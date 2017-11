Aus dem Cyclissem ass et déi traureg Nouvelle, dass de Jempy Schmitz en Dënschdeg de Moien am Alter vu 85 Joer gestuerwen ass.

De Jempy Schmitz um Bord vum Tour de Luxembourg am Joer 2011. © pressphoto (Archiv)

De Jempy Schmitz hat ee ganz grousse Palmarès.

1955 gouf hien an Italien zu Frascati Vize-Weltmeeschter, dat hannert dem Belsch Stan Ockers. Donieft huet de Jempy Schmitz ënnert anerem 1956 eng Etapp am Tour de France gewonnen, 1954 an 1958 huet hien d'Victoire beim Tour de Luxembourg gefeiert an 1957 war et de Succès beim Grand Prix du Midi Libre.