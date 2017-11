Zu Zeven an Däitschland war um Samschdeg de Weltcup vum Cyclocross. Fir d'Christine Majerus war et déi éischt Course op dësem Niveau fir dës Saison.

© Archiv Pressphoto

Op engem schwieregen an hiwwelegen Terrain ass d'Christine Majerus leider d'Affer vun enger Chute ginn, mee konnt trotzdem an d'Top20 fueren a gouf déi 17. mat engem Retard vun 2:06 Minutten op d'Sanne Cant vum Team Beobank-Corendon.Bei de Männer konnt sech de Wout Van Aert (Crelan-Charles) an enger Zäit vun 1:07:32 virum Mathieu Van der Poel (Beobank-Corendon) duerchsetzen.Bei den U23 gëtt de Felix Schreiber den 18. mat engem Retard vu 4 Minutten a 4 Sekonnen op den Eli Iserbyt.Bei de Junioren gëtt de beschte Lëtzebuerger den Arthur Kluckers op der 19. Plaz, dat mat engem Retard vun 3 Minutten an 23 Sekonnen op de Pim Ronhaar. De Nicolas Kess gëtt den 28. mat engem Retard vu 5 Minutten a 15 Sekonnen. Ausserdeem gëtt de Cédric Pries 38., de Mik Esser 39., de Jordi Wagner 46. an de Loïc Bettendorf 49.