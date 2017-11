© Giro d'Italia

De Gewënner vun 2017 Tom Dumoulin bei der Presentatioun vun der Streck 2018 © afp

Déi 101. Editioun vum Giro d'Italia geet iwwert 21. Etappen an 3546,2 Kilometer vu Jerusalem bis op Roum. De Startschoss fält de 4. Mee mat engem Eenzelzäitfuere vun 9,7 Kilometer zu Jerusalem, d'Arrivée ass de 27. Mee zu Roum an Italien.D'Organisateuren hu sech e schwéiere Parcours erausgesicht, deen eng spannend Course versprécht. Am Ganze musse 44,2 Kilometer um Zäitfuervëlo zeréckgeluecht ginn. Hei hunn d'Spezialiste géint d'Auer d'Méiglechkeet de staarke Coureuren am Bierg Zäit ofzeknäppen. Bei net manner ewéi 8 Arrivéeën um Sommet hunn d'Biergspezialisten awer och genuch Méiglechkeeten e Réckstand nees gutt ze maachen.Nom Zäitfueren um éischten Dag hunn d'Sprinter duerno hir Chance, ier et dann um 4. Dag mam Fliger zeréck an Italien geet.D'Etappe 4 a 5 dierften eppes fir d'Punchere sinn. Den Dag drop steet dann eng éischt ganz schwéier Etappe mat Arrivée um Etna um Programm. Virum zweete Roudag waarden nach zwou weider Biergetappen op d'Coureuren.Déi zweet Woch start da mat enger flaacher Etapp. Virum leschte Roudag sinn d'Biergspezialisten nees gefuerdert. Op der 14. Etapp waart ënnert anerem de Monte Zoncolan op d'Cyclisten.Déi lescht Woch vum Giro 2018 gëtt mat engem 34,5 Kilometer laangen Zäitfuere lancéiert. Duerno kënnt eng flaach Etapp ier dann déi schwéier Finall vun der 101. Editioun ufänkt. Bei 3 Etappe mat Arrivée uewen um Bierg, wäert sech da weisen, ween de Maglia Rosa mat op Roum wäert huelen. Hei waart ënnert anerem de Colle delle Finestre. Déi definitiv lescht Chance gëtt et dann op der 20. Etapp, wou op de leschte 85 Kilometer 3 schwéier Bierger waarden.Déi lescht Etapp mat Arrivée zu Roum dierft nees eppes fir d'Sprinter sinn.Den 32 Joer ale Brit huet domadder d'Chance de Rekord vum Bernard Hinaults ze egaléieren. An de Joeren 1982/83 hat de Fransous joresiwwergräifend déi dräi grouss Tier Giro, Tour de France a Vuelta gewonn.