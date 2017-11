Laurent Didier héich motivéiert fir déi nei Saison (30.11.2017) Enn Dezember geet et fir de Laurent Didier an Australien, wou hie déi nei Saison lancéiert. De Coureur ass weiderhin eng wichteg Stäip bei Trek-Segafredo.

2018 geet de Laurent Didier a seng 9. Saison als Profi. De Kapitän de Route vun Trek-Segafredo huet an Tëschenzäit 8 grouss Tier an de Been an ass am Moment mam Wantertraining beschäftegt. Dësen huet bei him eng grouss Wichtegkeet, well et gëllt säi Kierper no senger Chute am Giro erëm sou ze stäerken, datt béid Been nees déi selwecht Leeschtung ob d'Pedalle bréngen.Genee wéi och beim Ben Gastauer féiert dem 33 Joer ale Cyclist säi Wee fir d'éischt an Australien, dat schonn no Chrëschtdag a bis de 6. Februar, duerno géif den Dippecher wann d'Equipe de Feu vert gëtt gäre Paris-Nice an och den Giro d'Italia fueren, dat mat engem Leader, deen nei bei der amerikanescher Equipe ass.D'Motivatioun beim Dippecher ass nach ëmmer grouss och wann hien, wat d'Ziler fir 2018 ugeet, bescheide bleift.Zesumme mat 27 Co-Equipiere geet et an déi nei Saison. Trek-Segafredo huet wuel vill jonk Coureure recrutéiert, mee d'Leadere musse fir d'Resultater suergen an zielen dobäi op de Laurent Didier.