No engem gudden Départ konnt d'Lëtzebuergerin sech direkt eng Avance vun 10 Sekonnen erausfueren an nom éischten Tour war et eng Avance vun 18 Sekonnen. Dono konnt et dee Virsprong och verteidegen a gewënnt mat engem Virsprong vu 24 Sekonnen op d'Lucie Chainel aus Frankräich.Och zu Mamer gouf Cyclocross gefuer an do gewënnt de Vincent Dias dos Santos virum Scott Thilges a Felix Schreiber.