De Peter Sagan op der 4. Etapp vum Tour de France 2017 um Wee vu Munneref op Vittel. © afp

Elo huet de Slowak et schwaarz op wäiss: hien ass net Schold un der Chute vum Brit, seet de Weltverband UCI. Domat ass de Slowak no der 4. Etapp vu Munneref op Vittel zu onrecht disqualifizéiert ginn.Den dräifache Weltmeeschter a fënneffache Gewënner vum grénge Maillot beim Tour ass frou iwwer d'Decisioun vun der UCI. Och wann him domat d'Méiglechkeet op de 6. Gewënn vum Grénge Maillot hannerteneen ewechgeholl gouf, ass hien dach frou, dass säi Ruff domat nees an dat richtegt Liicht geréckt gouf.An Zukunft soll elo, genau ewéi an der Bundesliga, een Expert agesat ginn, deen esou Entscheedungen no der Analys vum Video auswäerte soll.