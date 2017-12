Mam Elan vun den Olympesche Spiller zu Rio am Réck, gouf am Januar d'Luxembourg Handbike Team an d’Liewe geruff. Elo no 12 Méint ginn et Zweiwel.

Lëtzebuerger Handbike Team / Reportage Serge Olmo





Am Januar dëst Joer gouf d'Luxembourg Handbike Team an d’Liewe geruff. Déi Haaptprotagoniste Luciano Fratini a Joel Wagener wollte weider am Behënnertesport hir Disziplin op engem héije Niveau praktizéieren. Elo bal e Joer méi spéit sinn Zweiwel opkomm. E groussen deel Schold hat en Accident.



Zejoert zu Rio war am Fong nach alles an der Rei fir eis Handbiker. No jorelaangem haarden Training konnte si do mat maachen. Mat deem Elan am Réck gouf den LHT, also d'Luxemburg Handbike Team, gegrënnt, mä viru ronn 7 Méint ass e Vëlofuerer während enger Kompetitioun an d'Handbiker-Koppel gerannt an do ass alles vill vill méi schwéier ginn.



Am Januar dëst Joer gouf d'Luxembourg Handbike Team an d’Liewe geruff. Déi Haaptprotagoniste Luciano Fratini a Joel Wagener wollte weider am Behënnertesport hir Disziplin op engem héije Niveau praktizéieren. Elo bal e Joer méi spéit sinn Zweiwel opkomm. E groussen deel Schold hat en Accident.Zejoert zu Rio war am Fong nach alles an der Rei fir eis Handbiker. No jorelaangem haarden Training konnte si do mat maachen. Mat deem Elan am Réck gouf den LHT, also d'Luxemburg Handbike Team, gegrënnt, mä viru ronn 7 Méint ass e Vëlofuerer während enger Kompetitioun an d'Handbiker-Koppel gerannt an do ass alles vill vill méi schwéier ginn.

D’Handbiker waren a sinn drop ugewisen, datt privat Sponsore si ënnerstëtzen.Enn Mäerz/Ufank Abrëll 2018 geet d’Saison nees un. Elo am Wanter gëtt esou vill wéi méiglech trainéiert an zwar bis zu 6 Mol d’Woch, fir d’Form esou gutt et geet ze behalen.Ob déi 2 herno nees op allerhéchstem Niveau wëlle weider fueren, ass no de grousse Problemer an Enttäuschungen net evident, sou de Joel Wagener.De Luciano Fratini war physesch manner blesséiert gi beim Accident, mä moralesch krut hien en décke Réckschlag. Déi Enttäuschunge waren awer schonn e puer Méint virdrunner opkomm an zwar direkt no Rio.Wéi soll et mam Luxemburg Handbike Team weider goen?Egal wéi hoffe béid Athleten, datt privat Sponsore si weider ënnerstëtzen a si ginn d’Hoffnung net op, datt si geschwënn Nowuess beim Luxemburg Handbike Team kënne begréissen.