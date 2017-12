© pressphoto

Nei ass, dass de Lëtzebuerger Zäitfuer-Champion eng éischte Kéier a senger Karriär beim Giro d'Italia derbäi ass, dat nodeems hie bis elo zweemol bei der Vuelta un den Depart gaangen ass, wou hie jo d'lescht Joer eng Etappe-Victoire konnt afueren. An Italien kann de Sprinter virun allem op deenen technesch usprochsvollen Arrivéeën seng Qualitéiten ausspillen.Hie fänkt d'Saison u mat den Tier zu Dubai an am Oman, ier mat Het Nieuwsblad an Kuurne-Bréissel-Kuurne déi éischt Coursen an de Belsch um Programm stinn. Duerno ginn déi grouss Klassiker, ewéi den Tour de Flandres a Paris-Roubaix, wou de Lëtzebuerger ee wichteg Mann un der Säit vum Greg van Avermaet wäert si mat der Course au Soleil Paris-Nice virbereet. Duerch d'Programmännerung an d'Participatioun um Giro dierft een de Lëtzebuerger wuel net um Depart vum Tour de Luxembourg gesinn, wou hien an de leschte Joren ee vun den Haaptacteure war.