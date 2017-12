100 Joer FSCL (17.12.2017) Déi Lëtzebuerger Vëlosfederatioun feiert Gebuertsdag. E Réckbléck op vill erfollegräich Momenter.

Am Mee 1907 ass d'Lëtzebuerger Vëlosfederatioun gegrënnt ginn.

Mir kucken zeréck, mat engem Historiker, engem Journalist, engem fréieren an dem aktuelle President , op déi aussergewéinlech Geschicht vum Vëlosport am Grand-Duché.

D'FSCL huet an deene leschten 100 Joer enorm vill Succèse gefeiert.5 Mol konnt e Lëtzebuerger bis haut den Tour de France gewannen. 1909 war et de François Faber, deen als éischten auslännesche Coureur d'Victoire bei der Grande Boucle konnt feieren. 1927 an 1928 konnt den Nicolas Frantz sech gläich zweemol viru senge Konkurrente behaapten. Den Nicolas Frantz konnt bis haut als eenzege Coureur de Maillot Jaune vun der éischter bis déi leschten Etapp op senge Schëlleren halen. De Charly Gaul huet sech 1958 an de Palmarès vum Tour de France agedroen. De leschte Lëtzebuerger, deen den Tour de France konnt gewannen, war den Andy Schleck am Joer 2010.Nieft de Victoirë bei der Grane Boucle gouf et weider vill grouss Momenter am Lëtzebuerger Vëlosport. Ënnert anerem huet 2006 de Frank Schleck d'Amstel Gold Race gewonnen an 2008 ass de Kim Kirchen bei der Flèche Wallonne als Éischten iwwert d'Arrivée gefuer.Bei den Damme konnt d'Elsy Jacobs 1958 de Weltmeeschtertitel op der Strooss feieren. An de leschte Joren huet d'Christine Majerus sech an der Weltspëtzt etabléiert. Mat ënnert anerem dem Weltmeeschtertitel am Equippenzäitfueren 2016.Dëst Joer si weider remarquabel Momenter dobäi komm, dat mat der Weltmeeschterschaft am Cyclocross zu Bieles an dem Passage vum Tour de France am Grand-Duché.Am November gouf am Stater Conservatoire de Gebuertsdag vun der Lëtzebuerger Vëlosfederatioun gefeiert.