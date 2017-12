Beim regionale Cyclocross zu Waarken konnt sech de Lex Reichling virum Belsch Senne de Meyer an dem Scott Thiltges behaapten.

De Lex Reichling aus dem Préizerdaul hat no ronn 50 Minutten op der Arrivée eng Avance vu 4 Sekonnen op de Belsch Senne de Meyer. Déi drëtte Plaz ass fir de Lëtzebuerger Champion Scott Thiltges op 36 Sekonnen. Mat engem Retard vun 1 Minutt an 42 Sekonne gëtt de Pit Schlechter de 4.. De Felix Schreiber gëtt als 5. de beschten Espoir.



Leader am Skoda Cross-Cup bleift de Vincent Dias dos Santos, deen um Sonndeg net iwwert eng 6. Plaz eraus komm ass.





Bei den Juniore war de Munnerefer Pol Nothum dee séiersten.



Bei den Debutante gouf et op en Neits eng Victoire fir de Belsch William Lecerf. De Philippe Reuter kënnt als éischte Lëtzebuerger op déi 4. Plaz.

Bei den Damme gewënnt d'Nathalie Lamborelle, an iwwerhëlt domadder d'Féierung am Skoda Cross-Cup.



D'Christine Majerus an déi 2 Junioren Arthur Kluckers a Mik Esser waren e Sonndeg zu Namur beim Weltcup um Depart.



