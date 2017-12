Den Alexandre Vinokurov an den Alexandr Kolobnev musse sech am Mäerz zu Bréissel viru Geriicht veräntwerten, dat wéinst Verdacht op Korruptioun.

Den Alexandre Vinokurov an den Alexandr Kolobnev gi sech d'Hand um Podium vun der Course Léck-Baaschtnech-Léck am Joer 2010. © afp

Déi zwee Coureure solle bei der Course Léck-Baaschtnech-Léck 2010 net esou ganz sportlech agéiert hunn. De Vinokurov, deen haut General-Direkter vun der Equipe Astana ass, fir déi hien och deemools gefuer ass, soll de Kolobnev bezuelt hunn, fir dass dësen hien als éischten iwwer den Zilstréch fuere léisst. Deemools war et no 2005 déi zweet Victoire bei dësem Klassiker fir de Kasach.Am Joer 2010 haten de Vinokurov an de Kolobnev sech ronn 17 Kilometer virun der Arrivée zesummen ofgesat a waren net méi ageholl ginn.Béid Coureure streiden allerdéngs of, dass dës Ënnerstellungen der Wourecht entspriechen.