© Twitter Israel Cycling Academy

BREAKING NEWS

Israel Cycling Academy releases Ahmet Örken from rider contract

The Turkish champion requested his release, citing Middle East tensionshttps://t.co/6QQaYtdm7h — IsraelCyclingAcademy (@yallaACADEMY) December 21, 2017

Ma no der Ukënnegung vum Donald Trump, Jerusalem als Haaptstad vun Israel unzeerkennen an déi weltwäit Reaktioune dorobber, huet de jonke muslimesche Coureur decidéiert, fir déi Pro-Continental Equipe aus Israel ze verloossen, well den Drock op hien a seng Famill ze grouss ginn ass.Nach virun kuerzem huet et ganz anescht ausgesinn. Den Örkan, deen zanter 2 Joer bei der Equipe fiert, war mat am Trainingslager an huet an Interviewen iwwer seng Zukunft mat dëser Equipe geschwat. Dunn, no der Decisioun vum US-President huet sech d'Blat gedréint. Obwuel de Manager vun der Equipe de Coureur bei sech behale wollt an him Bedenkzäit wollt ginn, war den Drock vu Bausse grad op d'Famill, déi an der Tierkei lieft, ze grouss ginn an dowéinst huet hien och d'Equipe, wou hie sech virdru wuel gefillt huet, kuerz drop verlooss.