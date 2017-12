E Samschdeg war d'Christine Majerus beim Waaslandcross Sint-Niklaas an der Belsch am Asaz.

© pressphoto (Archiv)

Den internationale Cyclocross an der Belsch huet d'Lucia Brand gewonnen. D'Hollännerin hat e Virsprong vun 2 Sekonnen op d'Sanne Cant aus der Belsch. Déi drëtte Plaz war fir d'Sophie de Boer aus Holland op 19 Sekonnen.D'Christine Majerus ass op déi 9. Plaz gefuer. D'Lëtzebuerger Championne hat e Réckstand vun 1 Minutt a 40 Sekonnen.Bei den Hären huet de Belsch Wout van Aert gewonnen. De Belsch hat eng Avance vu 25 respektiv 36 Sekonnen op seng Landsmänner Toon Aerts a Quinten Hermans.E Méindeg ass d'Christine Majerus nach beim Weltcup zu Zolder am Asaz. Nieft der Lëtzebuergerin sinn nach den Arthur Kluckers, de Cédric Pries, de Loïc Bettendorf, de Mik Esser, de Jang Leyder an den Nicolas Kess bei de Junioren am Asaz.

Bei der Elite start de Vincent Diias Dos Santos a bei den Espoiren de Felix Schreiber.



Message vum Christine Majerus:



Christine Majerus réalise aujourd'hui un Top 10 lors du cyclo-cross de Sint-Niklaas en Belgique en terminant à la 9ème place.



Le circuit très roulant et en grande partie tracé dans le sable était taillé sur mesure pour la hollandaise Lucinda Brand qui a effectué toute la course en tête avec une dizaine de secondes d'avance sur ses poursuivantes.

Cependant, le dernier tour a réservé un suspens de toute beauté avec la belle remontée de la belge Sanne Cant qui vient finalement mourir à deux secondes derrière Brand sur la ligne d'arrivée. Sophie de Boer troisième complète le podium.



Le Mardi 26 décembre les dames pourront de nouveau en découdre lors de la manche de la Coupe du monde à Zolder où nous retrouverons également Christine Majerus.