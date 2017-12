Promo Bob Jungels (26.12.2017) De Lëtzebuerger huet dem Giro säi Stempel opgedréckt

Am Mee ass den 100. Giro d’Italia gefuer ginn. En war historesch, och aus Lëtzebuerger Siicht.

De Bob Jungels huet deenen 3609 Kilometer vun Alghero op Sardinien bis op Mailand säi Stempel opgedréckt.

De 25 Joer ale Lëtzebuerger fiert op den 21 Etappen 9 Mol an d’Top 10, ass 5 Deeg am rosa an 16 Deeg am wäisse Maillot.





Um Enn gëtt de Bob Jungels den 8. am General an fir déi zweete Kéier „Meilleur Jeune“.

Mir kucken zeréck op déi 3 Woche Course an Italien a geheien och e klenge Bléck hannert d’Kulissen vun der Equipe Quick-Step Floors.



