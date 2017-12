D'Christie Majerus beim Cyclo Cross World Championships zu Bieles © pressphoto.rtl.lu (Archiv)

Mat dräi Sekonne Retard fiert d'Amerikanerin Katie Compton iwwer d'Linn d'Arrivée a séchert sech esou déi zweet Plaz, dat virun der Italienerin Eva Lechner, déi 7 Sekonne Retard hat.Mat 2 Minutten an 5 Sekonnen no der Gewënnerin fiert d'Lëtzebuergerin Christine Majerus iwwer d'Zillinn, dat als 19. 1 Sekonn hannert dem Emma White a mat 4 Sekonne Virsprong op Kim Van de Steene.Bei der Elite bei den Häre kënnt den Vincent Dos Santos op déi 45. Plaz. Gewonne gouf d'Course vum Mathieu Van der Poel, deen 1 Stonn, 3 Minutten a 16 Sekonne gebraucht huet. Domadder hat hien 33 Sekonnen Avance op de Laurens Sweeck an de Wout Van Aert, déi op d'Plazen 2 an 3 kommen.Bei der U23 war d'Course fir de Brit Thomas Pidcock, deen 51 Minutten a 55 Sekonne gebraucht huet. Beschte Lëtzebuerger gëtt hei de Félix Schreiber, dee bal 5 Minutte Retard hat an als 33. ukomm ass.