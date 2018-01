© Lynn Kayser

Op Neijoerschdag stoung zu Péiteng een internationale Cyclocross um Programm.Bei den Damme ka sech d'Christine Majerus, no enger turbulenter Course, op en Neits duerchsetzen. Si hat e séieren Depart geholl a krut sech och séier ofgesat. Schnell hat si eng Avance vu 17 Sekonnen op d'Elle Anderson.An der Mëtt vun der Course huet d'Christine Majerus dunn awer hir Kontaktlënse verluer a virum leschten Tour war d'Avance op 12 Sekonne geschmolt. Wéi d'Lëtzebuergerin dunn och nach gefall ass, ware Majerus an Anderson gläich op.D'Entscheedung ass am Sprint gefall an do konnt sech d'Lëtzebuergerin behaapten.Hei de Podium:1. Christine Majerus2. Elle Anderson, Amerikanerin3. Marion Norbert Riberolle, FranséisinSchonn d'lescht Joer konnt d'Christine Majerus zu Péiteng gewannen.De Samschdeg hat si jo och d'Coupe de France zu Flamanville dominéiert.En Dënschdeg fiert d'Christine Majerus ee weideren internationale Cross, dat zu Meilen an der Schwäiz.D'Häre starten um 15.15 Auer.Als Éischt sinn d'zu Péiteng gefuer an do gëtt et dëse Podium:1. William Lecerf, Belsch2. Timothé Gabriel, Fransous3. Philippe Reuter, LëtzebuergerFir de William Lecerf ass et dës Saison déi 10. Victoire am Grand-Duché. De Belsch huet sech och net vun enger Chute am éischten Tour bremse gelooss. Am leschten Tour konnt hien nämlech bei den Timothé Gabriel opschléissen, huet de Fransous stoe gelooss an um Enn souverän gewonn.De Philippe Reuter huet vun der Disqualifikatioun vum Elio Clarysse (Feeler am Materialposten) profitéiert an ass doduerch op déi 3. Plaz no vir geréckelt.Bei degëtt et dëse Podium:1. Jelle Vermoote, Belsch2. Arthur Kluckers, Lëtzebuerger3. Hugo Jot, FransousEt war eng kloer Saach. De Belsch Jelle Vermoote huet sech direkt vum Depart ewech un d'Spëtzt gesat an ass do eng souverän Course gefuer. De Lëtzebuerger Arthur Kluckers ass eng gutt Course gefuer a gëtt op knapp 25 Sekonnen den Zweeten. Um Enn war de Lëtzebuerger an den techneschen Descentë mat ganz vill Bulli méi schwaach a konnt dem Gewënner net nogoen.