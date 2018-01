D'Lëtzebuerger Cyclistin konnt no der Victoire e Méindeg zu Péiteng, en Dënschdeg eng weider ganz gutt Placéierung an der Schwäiz erausfueren.

Um Enn kënnt d'Lëtzebuerger Sportlerin vum Joer op déi 2. Plaz mat engem Retard vu 44 Sekonnen op d'Jolanda Neff aus der Schwäiz. De Podium gëtt komplettéiert vum Sina Frei, déi ee Retard vun 1 Minutt an 31 Sekonnen ze verzeechnen hat.No der 1. Plaz am Joer 2017 ass et am Joer 2018 net ganz duergaangen, fir erëm ze gewannen.