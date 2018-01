Zu Alzeng ass um Sonndeg de regionale Cyclocross an d'Generalprouf fir déi national Meeschterschaften (nächste Samschdeg zu Kayl) gefuer ginn.

© pressphoto

De Préizerdauler ass zesumme mam Vincent Dias dos Santos an de leschten Tour gaangen, hei ass den Téitenger gefall an de Felix Schreiber konnt sech doduerch eng klenge Avance erausfueren, déi e bis op d‘Arrivée gehalen huet. Déi drëtte Plaz ass fir de Misch Leyder.

Am regionale Cyclocross, deen och fir de Skoda Cross Cup gezielt huet, konnt sech bei dend'Christine Majerus virum Lisa Heckmann aus Däitschland duerchsetzen. Op de Podium an esou op déi drëtt Plaz koum d'Nathalie Lamborelle.Bei derka sech den Espoir Felix Schreiber duerchsetzen.De Nicolas Kess vum LC Kayl gewënnt bei devirum Loïc Bettendorf vum CT Aterdaul. Drëtten gëtt säin Teamkolleg de Mik Esser.Bei denkonnt sech de Philippe Reuter vun Tooltime Prézerdaul virum Fransous Tom Paquet an Jérôme Jentgen vum UC Dippech duerchsetzen. Bescht Meedchen gëtt hei d'Marie Schreiber vum CT Aterdaul.