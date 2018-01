Domadder si fir d'Editioun 2018 och Cofidis, Direct Energie an Team Fortuneo a Frankräich um Depart.

Sport: Am meeschte gelies

Nieft den 18 World-Tour-Teams hunn d'Organisateure vum Tour de France um Méindeg mat gedeelt, dass nach 3 franséisch Pro-Continental-Equippen eng Wildcard fir d'Grande Boucle kruten.

Et sinn dat, Cofidis, Direct Energie an Team Fortuneo.

Dernieft krut och nach déi Belsch Formatioun Wanty-Groupe Gobert eng Wildcard, fir den Tour de France 2018 ze fueren.



Offiziellt Schreiwes



SÉLECTION DES ÉQUIPES DU TOUR DE FRANCE, DE PARIS-NICE ET DU CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ 2018

Les organisateurs du Tour de France ont procédé à la sélection des équipes de la 76e édition de Paris-Nice (4-11 mars), de la 70e édition du Critérium du Dauphiné (3-10 juin) et de la 105e édition du Tour de France (7-29 juillet).

Conformément au règlement de l'Union Cycliste Internationale, les dix-huit équipes UCI WorldTeams suivantes sont engagées d'office :

AG2R La Mondiale (Fra)

Astana Pro Team (Kaz)

Bahrain - Merida (Brn)

BMC Racing Team (USA)

Bora – Hansgrohe (All)

FDJ (Fra)

Lotto Soudal (Bel)

Mitchelton- Scott (Aus)

Movistar Team (Esp)

Quick-Step Floors (Bel)

Team Dimension Data (Afs)

Team EF Education First – Drapac P/B Cannondale (USA)

Team Katusha - Alpecin (Sui)

Team Lotto NL - Jumbo (P-B)

Team Sky (GBR)

Team Sunweb (All)

Trek – Segafredo (USA)

UAE Team Emirates (UAE)

En plus de ces dix-huit équipes, les organisateurs ont délivré les invitations suivantes :

TOUR DE FRANCE 2018

Cofidis, Solutions Crédits (Fra)

Direct Energie (Fra)

Team Fortuneo – Samsic (Fra)

Wanty – Groupe Gobert (Bel)

PARIS-NICE 2018

Cofidis, Solutions Crédits (Fra)

Delko Marseille Provence KTM (Fra)

Direct Energie (Fra)

Team Fortuneo – Samsic (Fra)

CRITERIUM DU DAUPHINE 2018

Cofidis, Solutions Crédits (Fra)

Team Fortuneo – Samsic (Fra)

Vital Concept Cycling Club (Fra)

Wanty – Groupe Gobert (Bel)