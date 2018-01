X

De Bob Jungels am Trainingscamp (09.01.2018) Den Dënschdeg huet Quick-Step Floors seng Equipe fir déi nei Saison am Trainingslager zu Calpe a Spuenien viru ronn 100 Pressevertrieder presentéiert.

Preparatioun Quick-Step Floors/Reportage Franky Hippert



Déi belsch Formatioun setzt op Kontinuitéit an huet 2018, 27 Coureuren aus 13 Natiounen am Kader, deen en Duerchschnëttsalter vu knapp 28 Joer huet. Eenzege groussen Transfert ass de Sprinter Elia Viviani.Quick-Step Floors fiert 78 Courssen an 23 Länner op 5 Kontinenter. Mam Marcel Kittel, Daniel Martin an Tom Boonen sinn 3 Kapitänen 2018 net méi dobäi, mee den Teamchef Patrick Lefevère setzt op Ersatz aus den eegene Reien, ewéi de Bob Jungels, dee Leader am Tour de France gëtt.

D'lescht Saison huet Quick-Steep Floors am ganzen 59 Victoiren kënnen feieren, dat gëtt des Saison natierlech net einfach ze toppen.



Fir d'Klassiker heeschen d'Kapitäne Philippe Gilbert, Julien Alaphilippe an Zdenek Stybar. Sprinter Nummer 1 bei Quick-Step Floors ass de Fernando Gaviria. De Kolumbianer hat beim Giro 4 Etappe gewonnen a fiert dës Saison mam Bob Jungels den Tour de France.