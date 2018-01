Virschau op d'Cyclocross-Championnat zu Käl (12.01.2018) Bei der Elite hunn dës Saison d'Gewënner dacks gewiesselt. E klore Favorit gëtt et net. Fir den Titelverdeedeger Scott Thiltges dierft et awer schwéier ginn.

Dës Woch huet de Lëtzebuerger Champion zesumme mat sengem Clubkomerod Pol Weisgerber de Parcours vum Championnat getest. Déi Käler Organisateuren hunn an deene leschten Deeg vill geschafft a probéiert d'Streck esou ze preparéieren, datt se bis e Samschdeg an engem eenegermoossen uerdentlechen Zoustand bleift.Den nationalen Niveau war an dëser Saison interessant, wat och den Espoiren ze verdanken ass. Si fueren e Samschdeg an der selwechter Course wéi d'Elite ëm den Titel an hätte sécher näischt dogéint virun der Elite iwwer de wäisse Stréch ze fueren. Zu de grousse Favoritten zielt hei de Préizerdauler Felix Schreiber. De jonke Cyclist ass am éischte Joer Espoir an huet dës Saison 4 Coursse gewonnen. Konkurrenz kritt hie vum Misch Leyder. Oppasse muss een awer och op en Tristan Parrotta an de Ken Conter.Ma dem Scott Thiltges feelt et och bei der Elite net u Konkurrenten. Virop ass do de Vincent Dias dos Santos. Den Téitenger huet dës Saison 4 Victoirë gefeiert. Op zwou Victoirë kënnt de Préizerdauler Lex Reichling. Eng Chance fir op de Podium huet sécherlech och den Dikrecher Sören Nissen.2012 hat de Routinier Gusty Bausch säi bis elo leschten Titel zu Käl gefeiert. De Coureur vu Brouch ass an de leschte Wochen ëmmer besser a Form komm a kéint e Samschdeg mat senger Experienz de Favoritte geféierlech ginn.Bei dengëtt et eng kloer Favoritin. D'Christine Majerus wëllt hiren 9. Championstitel am Cyclocross sammelen. Ëm d'Plazen zwee an dräi fueren d'Nathalie Lamborelle an d'Elise Maes.Bei dewäerten den Nicolas Kess, den Arthur Kluckers an de Cédric Pries den Titel ënnert sech ausmaachen. Bei engem gudden Dag kéinten och de Loïc Bettendorf an de Mike Esser et op de Podium packen.De Préizerdauler Philippe Reuter geet bei denals Favorit un den Depart. Bei den Debutant Meedercher huet d'Marie Schreiber keng Konkurrenz.Bei deversicht de Paul Bentner säin Titel ze verdeedegen. Staark anzeschätzen ass hei nach de Jérôme Juncker. Fir eng Plaz um Podium kommen och nach de Steve Moog, de Serge Bertemes an de Christian Weyland a Fro.