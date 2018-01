© RTL Télé Lëtzebuerg

En Donneschdeg den Owend koum déi traureg Nouvelle, datt de fréiere Lëtzebuerger Nationaltrainer am Cyclissem am Alter vun 71 Joer gestuerwen ass. Den Edy Carier war op ville Plazen aktiv an huet ënner anerem beim Kim Kirchen senger Victoire bei der Flèche Wallonne am Joer 2008 als RTL-Invité mat am Studio kommentéiert.Déi ganz RTL-Sportredaktioun dréckt dem Edy Carier senger Famill hiert häerzlecht Bäileed aus.