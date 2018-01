Stage vum Alex Kirsch/Reportage Rich Simon



Hien ass a senger zweeter Saison bei der Pro Conti Equipe an déi hat an de leschten Deeg hir Zelter zu Calpe opgeschloen, fir ënner gudde Konditiounen d'Saison 2018 ze preparéieren. Dat leschte Joer hat den Alex Kirsch e puer gutt Resultater. Ënnert anerem zweete beim GP Samyn an och zweeten op der leschter Etapp vum Tour de Luxembourg hannert dem Greg van Avermaert. Dëst Joer soll et elo mat der éischter Victoire klappen.