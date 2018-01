© Lynn Kayser

Déi lescht Course war déi vun der Elite bei de Männer, an där och d'Espoire matgefuer sinn.



De Søren Nissen, ee gebiertegen Dän, deen dëst Joer fir d'éischte Kéier mat engem Lëtzebuerger Pass fiert, konnt sech am drëtten Tour zesumme mam Felix Schreiber ofsetzen. Béid Coureuren hunn d'Course dominéiert an am leschten Tour huet de Søren Nissen sech vum neie Champion bei den Espoiren ofgesat.



Well de Felix Schreiber als Espoir net bei der Elite klasséiert gëtt, konnt sech de Gusty Bausch déi zweete Plaz sécheren. Mat op de Podium kënnt och nach de Vincent Dias dos Santos.





D'Christine Majerus um Mikro vum Lynn Kayser



Keng Konkurrenz gouf et bei denfir d'Christine Majerus. D'Cyclistin vun der Equipe Boels Dolmans huet sech fir d'9. Kéier noeneen de rout-wäiss-bloe Maillot geséchert. Um Podium stoungen nach d'Nathalie Lamborelle an d'Elise Maes.

Den Nicolas Kess um Mikro vum Lynn Kayser



Beschtenbei denwar d'Edie Rees.Bei dehuet den Nicolas Kess gewonn. De Käler huet virum eegene Public d‘Nerve behal an huet sech um Enn souverän virum Arthur Kluckers behaapt. De Kluckers konnt 2 Tier viru Schluss de Réckstand nach op 7 Sekonnen verkierzen, ma erukomme sollt hien net méi. Op der Arrivée hat hien e Réckstand vu ronn 20 Sekonnen. Bronz geet un de Mik Esser.

Bei denkonnt sech de Favorit Philippe Reuter ganz souverän den Titel sécheren. De Préizerdauler huet sech vum Depart ewech ofgesat a sech mat enger Avance vun iwwer 1 Minutt op de Mats Wenzel an den Arno Wallenborn duerchgesat.Bei dengëtt d'Marie Schreiber Championne.Bei dewar de Jérôme Juncker de Séiersten. Um Podium stoungen nach de Paul Bentner an de Serge Bertemes. De Jérôme Juncker konnt de Paul Bentner déi ganzen Zäit op Distanz halen.