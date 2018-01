© afp

Dës Kompetitioun gëtt jo ëmmer am Virfeld vum Tour Down Under gefuer, deen en Dënschden ufänkt. No deene 50,6 Kilometer huet de Peter Sagan den André Greipel an de Caleb Ewan am Sprint geklappt. De Ben Gastauer gëtt dee 77. op 32 Sekonnen. De Laurent Didier fiert mat engem Retard vun 39 Sekonnen als 87. iwwer d'Arrivée.