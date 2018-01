© afp

E gelongent Championnat am Cyclocross (14.01.2018) Déi vill Spectatuere goufe mat flotte Coursë belount.

An derkonnt sech de Wout van Aert mat enger Avance vun 42 Sekonnen op de Laurens Sweeck de Championstitel sécheren. Um Podium stoung nach den Daan Soete mat engem Réckstand vun 58 Sekonnen.Bei den Damme geet den Titel un d'Sanne Kant. Si konnt sech mat enger Avance vun 1 Minutt a 5 Sekonne souverän duerchsetzen. Déi drëtte Plaz war fir d'Loes Sels.Anhuet de grousse Favorit Mathieu van der Poel sech géint de Lars van der Haar an den David van der Poel behaapt.Bei den Damme wënnt d'Lucinda Brand virum Maud Kaptheijns an dem Annemarie Worst.gewënnt de Steve Chainel. De Champion hat e Virsprong vun 28 Sekonnen op de Francis Mourey an 43 Sekonnen op den Arnold Jeannesson.D'Pauline Ferrand-Prévot heescht déi nei Championne a Frankräich. Op d'Plazen zwee an dräi kommen d'Caroline Mani an d'Marlène Petit. Si haten e Réckstand vun 1 Minutt an 20 Sekonnen respektiv 1 Minutt an 30 Sekonnen.Ankonnt sech de Marcel Meisen duerchsetzen. De Gewënner vum internationale Cyclocross zu Péiteng hat eng Avance vun 59 Sekonnen op de Sascha Weber an 2 Minutten an 28 Sekonnen op de Marcel Müller.D'Elisabeth Brandau huet d'Dammekonkurrenz dominéiert. D'Éireplaze ware fir d'Jessica Walsleben an d'Luisa Beck.