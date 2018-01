© Roland Miny - pressphoto.rtl.lu (Archiv)

Déi drëtte Plaz ass fir d'Ellen van Looy aus der Belsch.D'Sanne Cant ass déi aktuell Cyclocross-Weltmeeschterin.Virun der Cyclocross-Weltmeeschterschaft, déi Ufank Februar zu Valkenburg an Holland gefuer gëtt, huet d'Christine Majerus nach zwou Manchë vun der Coupe du Monde um Programm stoen. E Sonndeg ass déi 9-fach Lëtzebuerger Championne zu Nommay a Frankräich um Depart an déi Woch drop zu Hoogerheide an Holland.