Bei der Elite wënnt den Dieter Vanthourenhout aus der Belsch mat 5 Sekonne Virsprong op den Joeri Adams och aus der Belsch an de Landers Loocks gëtt den Drëtten. De Gusty Bausch klasséiert sech als 11. an ass domat beschte Lëtzebuerger. De Vincent Dias Dos Santos gëtt den 12. a wënnt de Skoda Cross Cup mat 23 Punkte Virsprong op de Felix Schreiber.Bei den Damme wënnt e Sonndeg d'Weltmeeschterin vun 2016, d'Thalita de Jong, dat virum Cyrian Muller aus Frankräich an den Alicia Frank aus der Belsch. D'Elise Maes kënnt op déi 8. Plaz an d'Nathalie Lamborelle kënnt op déi 10. Plaz. Allebéid haten se ee Retard vun iwwer 4 Minutten. Domat ass d'Nathalie Lamborelle d'Gewënnerin vum Skoda Cross Cup.Bei de Juniore wënnt e Sonndeg den Arthur Kluckers virum Lëtzebuerger Champion Nicolas Kess an dem Wout Vervoort. Domat steet den Nicolas Kess och als Gewënner vum Skoda Cross Cup bei de Juniore fest.Bei den Debutante gouf et eng weider Victoire vum Belsch William Lecerf, deen domat och de Skoda Cross Cup bei den Debutante gewënnt. Op déi zweet Plaz e Sonndeg kënnt de Fransous Tom Paquet op 26 Sekonnen, dat virum Elio Clarysse aus der Belsch. De Philippe Reuter kënnt mat ronn 2 Minutte Retard op déi 4. Plaz. De Lëtzebuerger gëtt den Zweeten am Skoda Cross Cup.

Gewënner vum Skoda Cross Cup

Junioren: Nicolas KessDebutanten: William LecerfDammen: Nathalie LamborelleElite: Vincent Dias Dos Santos