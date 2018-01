© pressphoto Archiv

Zu Nommay a Frankräich fiert d'Christine Majerus op déi excellent 5. Plaz. Et ass dat beschte Resultat vum Christine Majerus an der Coupe du Monde. D'lescht Joer zu Namur war d'Lëtzebuerger Sportlerin vum Joer och schonn eng Kéier op déi 5. Plaz gefuer.Am zweetleschten Tour konnt d'Christine Majerus esouguer op déi drëtt Plaz fueren, ma dës Plaz konnt d'Lëtzebuergerin leider net halen, esou dass si mat 1 Minutt an 30 Sekonne Retard an d'Zil kënnt. Domat verpasst d'Christine Majerus de Podium ëm 10 Sekonnen.Gewonne gëtt d'Course vun der Amerikanerin Katie Compton.Nächste Weekend ass dann déi lescht Manche vun der Coupe du Monde zu Hoogerheide.