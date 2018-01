Dono geet de Lëtzebuerger Coureur op den Accident an, wou's de an engem Moment nach mat dengem beschte Kolleg laachs a kuerz drop bass de amgaang ze jäizen, no Hëllef ze ruffen an hues hien am Aarm a weess net, ob hien nach eng Kéier Vëlo ka fueren oder iwwerhaapt goen. Wann een awer d'Situatioun kuckt, huet sech zum Schluss nach alles an d'Positiivt gedréint.Et ass awer schlëmm, datt et ëmmer esou wäit komme muss, ma aktuell gëtt awer op ville Plaze vill fir d'Cyclisten am Stroosseverkéier gemaach. Ma an awer misst jiddereen am Stroosseverkéier iwwerleeën, ob et sech lount, fir eng Grupp Cyclisten ze iwwerhuelen, just fir eng oder zwou Minutten ze wannen, a sech dono an esou enger Situatioun, wéi Quick-Step se hat, erëmzefannen.De Bob Jungels mécht awer och kloer, datt och d'Cycliste sech net ëmmer un d'Regelen halen an eventuell ze vill vun Strooss anhuelen oder aner Saache falsch maachen. De Message, deen de Lëtzebuerger wëll ginn, ass kloer: Hien hofft, datt ni e Mënsch dat muss matmaachen, wat hie virun 2 Deeg matgemaach huet.Et wier wichteg, datt alleguerten d'Participanten op der Strooss dës Strooss och zesummen Deelen a souguer wann emol een e Feeler mécht, kéint een him dat mat engem Zeechen matdeelen. An awer soll een ni eppes maachen, wat esou en Accident, wéi hien an seng Teamkollegen et haten, provozéiert.Zum Hannergrond: Zwee Teamkollege vum Bob Jungels, de Petr Vakoc an de Laurens de Plus, goufe während hirem Stage a Südafrika vun engem Camion matgeholl an Deels uerg verwonnt.Iwwerdeems gouf um Samschdeg zu Lëtzebuerg eng Campagne fir méi Siichtbarkeet am Stroosseverkéier fir d'Foussgänger duerchgefouert.