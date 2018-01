© pressphoto (Archiv)

Beim Cyclocross Weltcup zu Hoogerheide an Holland huet d'Sanne Cant bei den Dammen d'Course gewonnen. D'Eva Lechner gëtt déi Zweet mat engem Réckstand vun 10 Sekonnen. Um Podium stoung nach d'Evie Richards op 17 Sekonnen.D'Christine Majerus ass um Enn op déi 7. Plaz gefuer, dat mat engem Retard vu 54 Sekonnen. D'Lëtzebuerger Championne loung am Agang vum leschten Tour nach op der 4. Plaz. Op der Ligne d'Arrivée huet si nach e puer Konkurrentinne misse laanscht zéie loossen.Um Samschdeg war d'Christine Majerus bei engem weideren Cyclocross an Holland am Asaz. Hei war déi 3. Plaz erausgesprongen.Bei den Häre gouf et eng Victoire fir de Mathieu van der Pool. Den Hollänner hat eng Avance vun 8 Sekonnen op de Weltmeeschter Wout van Aert. De Vincent Dias dos Santos gëtt de 47. op 4 Tier. De Gusty Bausch gëtt de 54. an de Scott Thiltges den 61. allebéid op 5 Tier.

Bei den Espoiren gëtt de Felix Schreiber den 28. De Lëtzebuerger Champion hat e Retard vun 3 Minutten an 59 Sekonnen op den Éischten, den Eli Iserbyt aus der Belsch.

Bei de Junioren ass den Arthur Kluckers op der ganz gudder 14. Plaz iwwert d'Arrivée gefuer. De Lëtzebuerger hat e Réckstand vun 1 Minutt an 49 Sekonnen op de Gewënner Niels Vandeputte aus der Belsch.

Den Nicolas Kess gëtt den 33. op 3 Minutten an 29 Sekonnen.

De Loïk Bettendorf gëtt den 43. op 4 Minutten a 27 Sekonnen. De Mik Esser klasséiert sech als 45. op 4 Minutten a 36 Sekonnen.